РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В поселке радиоцентра Романцево городского округа Подольск отловили трех безнадзорных собак, напавших на ребенка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на безнадзорных животных в поселке радиоцентра Романцево. Она отметила, что у дома №9 на ее ребенка напали собаки. Стая состоит из трех особей. Одна из них – дворняжка с разноцветными глазами и чипом. И добавила, что собаки представляют угрозу обществу.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории поселка радиоцентра Романцево и сообщает, что был произведен отлов животных в количестве трех особей», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.