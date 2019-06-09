РИАМО - 9 июн. Жаркая погода установилась в Москве уже с утра, в некоторых округах температура воздуха на 10:00 воскресенья почти достигла 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 10 часов утра в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов от 27 градусов до почти 30 градусов. Только в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном (округах – ред.) воздух прогрелся максимум до 28,4 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков и около 27 градусов. На территории новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 26,7 градуса до 28,8 градуса.

«Температура воздуха в столице ожидается 31-33 градуса и при этом возможно обойдется без освежающего дождя. При таких значениях есть все шансы установить новый температурный рекорд. Он отмечался в 1948 году, когда максимальная температура составила плюс 32,1 градуса», – уточняется на сайте.

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