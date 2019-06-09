РИАМО - 9 июн. Труп мужчины с травмой груди нашли на берегу озера в городском округе Щелково, полиция задержала подозреваемого в убийстве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«8 июня в 04:30 на берегу озера возле деревни Воря-Богородское в городском округе Щелково со ссадинами на теле обнаружен труп мужчины 1987 года рождения. Проведенным судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с разрывом легочной артерии», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1982 года рождения. Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).