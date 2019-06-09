РИАМО - 9 июн. Чемпионат Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах проходит с 8 по 11 июня в польском городе Вроцлав, представители Московской области завоевали серебряные награды соревнований в смешанной эстафете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В составе сборной команды России выступали Анастасия Свирь и Валерий Глухов из Московской области. В команде с Антоном Фолифоровым они стали вторыми в смешанной эстафете, уступив лишь соперникам из Чехии», – говорится в сообщении.

Всего в программе чемпионата Европы заявлены три вида соревнований. Помимо смешанной эстафеты спортсмены разыграют награды в спринте и соревнованиях с общего старта. Состязания в этих видах состоятся 9 и 10 июня.

«Во Вроцлаве собрались сильнейшие спортсмены из 15 стран, и представители Подмосковья в составе сборной России уверенно заявили о себе в самом первом виде соревновательной программы. Далее борьба пойдет в личном зачете, и я желаю подмосковным спортсменам проявить себя с наилучшей стороны и снова подняться на подиум главного европейского первенства», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.