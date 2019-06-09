РИАМО - 9 июн. Торжественное открытие парка состоялось в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, его создали на месте заброшенного карьера, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

О комфортом месте для отдыха жители микрорайона мечтали давно: в администрацию поступило 6 тысяч обращений. Поэтому при создании парка главной задачей было учесть пожелания и интересы всех: взрослых, детей и спортсменов.

«Парк площадью 12 гектаров состоит из двух частей – для активного отдыха и зоны расслабления, соединенной с родником. Для удобства посетителей к нему обустроена лестница, прилегающая территория также реконструирована», – говорится в сообщении.

В парке создана разнообразная инфраструктура: скейт-площадка, площадка для воркаута и фитнеса, поле для мини-футбола, также есть гриль-домики.

Вдоль всей пешеходной дорожки размещены скамейки и современные урны для раздельного сбора мусора. Большое внимание уделили безопасности и комфорту: понижения уровня плитки и бордюров для маломобильных граждан, специальные комнаты для мам с детьми.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья» такие зоны отдыха были созданы во всех микрорайонах городского округа Химки.

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