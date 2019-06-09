РИАМО - 9 июн. В подмосковной Коломне 8 июня был побит рекорд высокой температуры 20-летней давности, столбики термометров в городе поднялись до плюс 31 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Мощный антициклон, раскинувшийся на большей части Европейской России, продолжает нагнетать зной уже несколько дней подряд. Вот и минувшие сутки ознаменовались абсолютными температурными рекордами для 8 июня.

«Установлен рекорд и в подмосковной Коломне плюс 31,0 градус (предыдущий рекорд – плюс 30,4 градуса в 1999 году), а также еще в 18 населенных пунктах Европейской России. Сегодня температурный фон останется экстремально высоким, а значит, вновь возможны рекорды жары», – говорится в сообщении.

В воскресенье температурный фон останется на 9-10 градусов выше климатической нормы, что считается аномалией и будет близко к рекорду для этого дня, установленного в 1948 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,1 градуса.