РИАМО - 9 июн. В Подмосковье и Москве на 10 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности. Он обозначает опасную погоду, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы данный уровень объявили на 34 часа из-за аномально высокой температуры

Также в регионе объявлен с 21:00 воскресенья на 24 часа «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Липецкой, Курской и Воронежской областей. В остальных областях прогнозируют «желтый» уровень.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 25%.

В случае приближения неблагоприятных погодных условий Гидрометцентр объявляет тот или иной уровень погодной опасности в Москве или городах Подмосковья. Для этого используется цветовая маркировка, придуманная британскими метеорологами. Уровни опасности в ней обозначаются четырьмя цветами – зеленым, желтым, оранжевым и красным.