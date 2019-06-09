РИАМО – 9 июн. В России выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям, пишет «Российская газета».

«С 9 июня этого года за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям начинают действовать двукратные штрафы. Закон, который вступает в силу сегодня, вносит отдельный пункт на этот счет в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в материале.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством РФ. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Расценки за первое самовольное подключение не изменились: для физлиц штраф от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 80 тысяч, плюс дисквалификация на срок от одного до двух лет, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Однако за повторное самовольное подключение отныне предусматривается штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц – от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц – штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

В сфере электроэнергетики в среднем около 8% людей, однажды самовольно подключившихся к сети и безучетно (то есть бесплатно – ред.) использовавших электроэнергию, делали это снова в течение года.