РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В подмосковных Люберцах на Комсомольском проспекте образовался провал на асфальтированной дороге, сообщается в группе «Раменское vs Жуковский vs Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Черные дыры» в Люберцах. Будьте внимательны и осторожны. (Дыра возникла по адресу: Комсомольский проспект, дом №10/1)»,- говорится в сообщении.

На фото, размещенном в посте, видно большой провал на дороге. Он ничем не огорожен.

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