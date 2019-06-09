РИАМО - 9 июн. Материалы уголовного дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, оно находится на личном контроле начальника полиции города Олега Баранова, сообщается на сайте столичной полиции.

«Уголовное дело в отношении И. Голунова, возбужденное УВД по ЗАО Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве», - сказал начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Юрий Титов.

Он подчеркнул, что расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по столице Олега Баранова.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.

Ранее журналист обратился с жалобами на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи было принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования. После обследования госпитализация не потребовалась.