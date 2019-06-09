РИАМО - 9 июн. В Москве на Пятницком шоссе произошла дорожная авария с участием мотоцикла и маршрутки, в ДТП серьезные травмы получил мотоциклист, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В субботу в 20:34 на Пятницком шоссе, 29, маршрутка столкнулась с мотоциклистом. Мотоциклист получил тяжелые ранения, он госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту дорожной аварии ведется расследование.