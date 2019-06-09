РИАМО - 9 июн. В воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ожидает очень жаркая погода, столбики термометров могут подняться до плюс 33 градусов, таким образом, может быть повторен или побит температурный рекорд 1948 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В Московском регионе сохранится знойная и душная погода, но из-за сильного прогрева воздуха и интенсивного испарения водяного пара могут сформироваться отдельные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние.

«При этом температурный фон останется на 9-10 градусов выше климатической нормы, что считается аномалией и будет близко к рекорду для этого дня, установленного в 1948 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,1 градуса», - говорится в сообщении.

В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем в столице – плюс 30-32 градуса, в Подмосковье – плюс 28-33 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.

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