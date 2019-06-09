РИАМО - 9 июн. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается кратковременные дожди, также не исключена гроза, максимальная температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - 31-33, по области - 28-33 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

«В Москве и области сохранится жаркая погода. В дневные часы будут формироваться выраженные условия «духоты» и «перегрева», пониженным будет содержания кислорода (погодная гипоксия), атмосферное давление повышенное и неустойчивый геомагнитный фон», - отмечают специалисты.

Она подчеркивают, что все вышеперечисленное - это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется нелегко. Различные симптомы недомогания и ухудшения самочувствия могут развиваться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью, болезнями эндокринной системы, перенесших сосудистые катастрофы

Синоптики напоминают, что солнечные лучи и высокие температуры могут стать причиной перегрева и обморока. Следует как можно меньше бывать на солнце, особенно в дневные часы, ограничить тяжелые физические нагрузки, чаще принимать водные процедуры, лучше с комфортной температурой (35-36 градусов), холодная вода может спровоцировать спазм сосудов, необходимо пить воду, лучше минеральную и негазированную, зеленый чай. При появлении симптомов ухудшения самочувствия лучше принять рекомендованные врачом лекарства.