РИАМО - 8 июн. Спасатели достали из воды мужчину, который в нетрезвом состоянии прыгнул с рыболовного мостика в Мещерский пруд, ему оказали первую помощь, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Сегодня в 14:40 в ходе патрулирования спасатели Московской городской поисково-спасательной станции «Мещерская» подняли с поверхности воды мужчину, который неудачно прыгнул с рыболовного мостика в воду и ударился головой о дно. Пострадавший москвич 1986 года рождения поднят спасателями на катер», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчине была оказана первая медицинская помощь, после он был передан врачам для дальнейшей госпитализации в больницу.

Также собеседник агентства уточнил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и плавал в запрещенном месте.

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