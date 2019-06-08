РИАМО - 8 июн. В Московской области заработал онлайн-калькулятор мер поддержки инвестпроектов, платформа создана в рамках обновления информационного портала invest.mosreg.ru, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума на стенде Подмосковья презентовали уникальный портал, посвященный инвестиционному потенциалу Московской области для удобства бизнеса, - invest.mosreg.ru.

«Это новый продукт, в своем роде уникальный, который делает еще один хороший шаг в сторону цифровизации и предоставления удобного доступа к информации для инвесторов в Московской области. Для того, чтобы понять, какие меры поддержки и возможности для инвесторов есть в регионе, надо проанализировать все законодательство. Мы сделали простой продукт, где за восемь кликов можно получить список тех мер, которые относятся к конкретному проекту», — сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он добавил, что калькулятор позволяет быстро получить и направить по системе обратной связи заявку менеджеру проекта, который проведет консультацию и ответит на дополнительные вопросы.

Для работы в программе необходимо указать, является ли компания производителем товаров или предлагает услугу, сектор экономики и место строительства объекта, предполагаемый или проведенный объем инвестиций, сроки работ.

В рамках сессии «Технологический рывок и компетенции XXI века. Формирование экосистем для обеспечения технологического рывка» на ПМЭФ-2019 Хромов отметил, что в России необходимо создавать специальную экосистему, воспитывать культуру ведения технологического бизнеса, помогать стартапам выходить на мировые рынки.

«В Московской области созданы образовательные центры, детские лицеи, формируется система поддержки выпускниками вузов проектов, созданных студентами. Кроме того, работает система дуального образования с предприятиями, когда школьники, сдавшие хорошо ЕГЭ по физике и математике, принимаются на работу. Развиваются восемь наукоградов, которые будут готовить молодежь и создавать для них комфортную среду», — отметил Хромов.

Ранее Хромов рассказал, что в ходе Петербургского международного экономического форума, проходившего в Северной столице с 6 по 8 июня, власти Подмосковья подписали 36 соглашений на 167 миллиардов рублей.