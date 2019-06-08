РИАМО - 8 июн. В субботу в конькобежном центре «Коломна» прошла спартакиада пенсионеров Московской области, мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет соревновались в шести дисциплинах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Соревнующиеся выявляли сильнейших в настольном теннисе, плавании на дистанцию 50 метров вольным стилем, пулевой стрельбе, шахматах и беге на 1 тысячу метров. Также команды в полном составе сошлись в комбинированной эстафете», — говорится в сообщении.

По итогам турнира первое общекомандное место заняли представители Дзержинского, вторыми стали спортсмены из Коломенского округа, третьими - команда из Орехово-Зуева.

«Спартакида пенсионеров уже стала одной из традиций в Московской области. Для всех участников это не только повод активно провести выходные, заняться спортом, но и мотивация оставаться активными. Подобные мероприятия укрепляют не только физическую, но и духовную силу. Впервые за несколько лет мы сменили площадку проведения этих соревнований - из Чехова они переехали в Коломну. Характерно, что количество участников не снизилось, что говорит о высокой популярности спорта во всех уголках нашего региона», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он поздравил команду Дзержинского с победой и добавил, что теперь ей предстоит важная миссия - отстаивать честь Подмосковья на Всероссийской спартакиаде пенсионеров, которая пройдет в Уфе.