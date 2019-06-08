РИАМО - 8 июн. В Подмосковье начали доследственную проверку по факту гибели девочки под колесами поезда на Рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила в субботу РИАМО старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России по взаимодействию со СМИ Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на платформе «47 километр» Рязанского направления Московской железной дороги», - сказала Марковская.

Она уточнила, что, по предварительным данным, в субботу около 14:50 три девочки переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего одна из них была смертельно травмирована проходящим электропоездом сообщением Рязань - Москва.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», - добавила Марковская.

По ее словам, это не первый случай с начала летних каникул.