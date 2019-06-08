РИАМО - 8 июн. Два соглашения по развитию сельхозпроизводства в Московской области подписали на ПМЭФ, зампред правительства региона Вадим Хромов и президент АО «ОСП Агро» Игорь Исаев заключили соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 1440 фуражных коров в Озерах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как отметил Хромов, речь идет о развитии ОАО «Предприятия «Емельяновка» из городского округа Озеры, которое входит в агрохолдинг. Сумма новых инвестиций составит около 1 миллиарда рублей.

«Не так давно было открыта молочная ферма «Емельяновки», которая была построена в рамках заключенного соглашения на ПМЭФ в 2017 году. Современный животноводческий комплекс вырос на месте практически разрушенного старого. Сейчас это хозяйство в тройке самых передовых в Подмосковье. С точки зрения автоматизации данный комплекс можно считать уникальным», — сказал Хромов.

Он добавил, что сейчас созданы 40 рабочих мест, а в ходе расширения появится еще 40. Несмотря на удаленность территории, средняя зарплата составляет порядка 40 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе ПМЭФ-2019 было подписано соглашение с ООО «АгроСК» по развитию сельхозпредприятия в Воскресенске. Согласно проекту, планируется инвестировать в строительство 500 миллионов рублей, будет создано 480 рабочих мест.

Хромов уточнил, что в 2019-2020 годах в регионе планируется реализовать 10 крупных проектов в молочной отрасли с общим объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году стало формирование повестки устойчивого развития.