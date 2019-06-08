РИАМО – 8 июн. Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по делу о наркотиках, привезли в Никулинский суд, сообщает в субботу ТАСС.

Ранее Никулинский суд Москвы получил материалы дела в отношении Голунова по избранию меры пресечения в виде ареста.

«Голунов доставлен в суд», — говорится в сообщении.

Ранее Голунов обратился с жалобами на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи было принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования. После обследования госпитализация не потребовалась.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.