РИАМО - 8 июн. Врачи завершили обследование журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по делу о наркотиках, госпитализация не потребовалась, его выписали из больницы, сообщил в субботу сотрудник справочной службы 71-й Городской клинической больницы имени Жадкевича.

Голунов обратился с жалобами на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи было принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования.

«Голунова обследовали, в госпитализации он не нуждается», - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Павел Чиков, представляющий интересы журналиста, сообщил, что врачи подозревают у Голунова сотрясение мозга и перелом ребер.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.