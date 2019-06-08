РИАМО - 8 июн. В выходные на Горьковском направлении Московской железной дороги проходят работы по развитию инфраструктуры на станции «Железнодорожная», на время работ поезда пропускаются по соседним путям, в связи с этим графики движения некоторых электропоездов изменены, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Обращаем внимание, что на время работ скорректирован режим остановок пригородных поездов. Так, часть электропоездов, следующих из Москвы, не будет останавливаться на остановочных пунктах «Никольское», «Салтыковская», «Кучино». Кроме того, маршруты некоторых электропоездов сокращены на участках Москва - «Железнодорожная» и «Железнодорожная» - «Купавна», — говорится в сообщении.

На время работ из расписания выведены несколько рейсов Москва – «Железнодорожная», «Железнодорожная» - Москва, Москва – «Купавна», «Купавна» - Москва.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию.