РИАМО - 8 июн. В Москве в Химкинском водохранилище мужчина купался в запрещенном месте, спасатели вытащили человека из воды, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 17:56 спасатели МГПСС спасли мужчину 1984 года рождения. Место происшествия: Химкинское водохранилище», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина купался в запрещенном месте.