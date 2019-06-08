РИАМО - 8 июн. В Подмосковье можно безопасно отдыхать на 290 пляжах, власти региона и дальше продолжат работу по обновлению пляжей, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Мы живем рядом с Москвой, и мы в хорошем смысле все время друг с другом конкурируем, чтобы стать лучше. Но наше конкурентное преимущество зимой — это лыжи, а летом — это пляжи, леса, ягоды, рыбалка», — сказала Виртуозова в интервью «360».

Она отметила, что в регионе начали большую работу.

«Сегодня к стандартам приведено около 290 пляжей. Там люди могут безопасно купаться. В каждом муниципалитете есть свой пляж. Хотим идти дальше, равняться на некоторые пляжи. Как, например, Сенеж, чудесный пляж в Лыткарине. В этом году глава с инвесторами улучшили его, реновировали, сегодня там все битком, милости просим», — подчеркнула Виртуозова.

Она добавила, что в регионе и дальше будут развивать пляжи, эта работа является востребованной.

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