РИАМО - 8 июн. После 15 июня в столице число автомобилей на дорогах уменьшается на 2%, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

«Каждое лето машин на дорогах становится меньше. Кто-то уезжает на дачу, кто-то на каникулы», — говорится в сообщении.

Обычно уже с 15 июня автомобилей в городе становится на 2% меньше.

Количество личных автомобилей на дорогах Москвы и Подмосковья выросло на два миллиона за 2010-2018 годы, рост автомобилизации в мегаполисе с 2000 года составил плюс 146 автомобилей на 1 тысячу человек.