РИАМО – 8 июн. Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ-2019, они показали, что результаты по профильной математике улучшились по сравнению с 2018 годом, сообщает в субботу ТАСС.

«Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», - говорится в сообщении.

Число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не смогли преодолеть минимальный порог для сдачи, уменьшилось примерно на 5 тысяч человек.

«Также на результатах сказалась реализация Рособрнадзором проекта «Я сдам ЕГЭ», призванного помочь школьникам из регионов, где фиксировались низкие результаты итоговой аттестации, успешно подготовиться и сдать госэкзамены», — добавляется в сообщении.

В 2019 году большее число участников ЕГЭ по математике показались результат от 81 до 100 баллов – их количество превысило 25 тысяч человек. 100-балльные результаты показали выпускники из 69 регионов. Средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

«Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с прошлым годом. Экзамен по географии сдавали около 17 тысяч участников. Порядка 6% из них не смогли преодолеть минимальный порог», — отмечается в сообщении.

Около 44 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по литературе. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. 4% сдававших не смогли набрать минимальное количество баллов, 60% набрали 61-100 баллов.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 13 июня, резервный – с 17 июня по 1 июля. Дополнительные дни – 3, 6 и 20 сентября.