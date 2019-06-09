РИАМО – 9 июн. На ВДНХ в воскресенье открывается второй сезон проекта «Музыка на крыше», до 1 сентября москвичи и гости столицы смогут слушать живую музыку на крыше павильона «Рабочий и колхозница», а также любоваться вечерними закатами и панорамными видами города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музыка на крыше» – это летний проект ВДНХ, который запустили в июне 2018 года.

«Он быстро стал популярным, поэтому в 2019 году организаторы увеличили количество концертов и пригласили известных артистов. В этом сезоне состоится 20 выступлений. Посетителям предложат послушать джаз, инди-рок, ритм-энд-блюз и другую музыку, а также пообщаться с исполнителями», – говорится в сообщении.

Сцену и зрительный зал с креслами и подушками разместят на постаменте скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Здесь одновременно могут находиться 300 человек. В случае непогоды зрители будут перемещаться в лекторий павильона.

«Концерты будут проходить по четвергам и воскресеньям. Первый состоится 9 июня в 20:00», – подчеркивается в сообщении.

Узнать программу и купить билеты можно будет в ближайшее время на сайте проекта.

Крыша павильона «Рабочий и колхозница» также станет площадкой для некоторых мероприятий четвертого сезона образовательной программы «Знания. ВДНХ».

«В программе – концерты, творческие вечера, мастер-классы и лекции о музыке. Часть из них будет посвящена 80-летнему юбилею выставки. Список мероприятий опубликуют на сайте ВДНХ», – перечисляется в материале.

Летом прошлого года концерты «Музыки на крыше» проходили два раза в неделю.

По четвергам здесь звучали классика и джаз, а по воскресеньям – молодежные хиты. Гости «Музыки на крыше» послушали выступления Найка Борзова, Антохи MC, Optimistic Orchestra, Pompeya, Loc-Dog, «Сансары» и других. Всего в 2018 году организовали 16 концертов, которые посетили около пяти тысяч человек.