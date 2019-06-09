РИАМО - 9 июн. В подмосковном Одинцове в воскресенье состоится региональный фестиваль «В будущее без границ», на мероприятии будут организованы мастер-классы и фотозоны, также пройдет концерт звезд эстрады и детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«9 июня 2019 года в Одинцове Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП) при поддержке правительства Московской области уже в восьмой раз проводит региональный фестиваль «В будущее без границ». Традиционно, участники фестиваля — это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и молодые инвалиды», - говорится в сообщении.

Этот год объявлен в России Годом театра, поэтому именно тема искусства, театра и творчества станет лейтмотивом фестиваля.

На фестивале будут работать интерактивные творческие площадки, мастер-классы, живые фотозоны. Инклюзивные коллективы детей и взрослых с ОВЗ примут участие в гала-концерте фестиваля. А завершится концерт выступлением звезд эстрады, которые по традиции приезжают поддержать «особенных» участников.

Почетные гости фестиваля: депутат ГД Оксана Пушкина, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ Диана Гурцкая, заслуженный артист России Алексей Огурцов, народный артист РФ, сопредседатель ОНФ Московской области Андрей Соколов, российский актер, член ОП Московской области Игорь Огурцов, актер театра и кино Владимир Епифанцев.

Начало мероприятия в 12:00. Адрес проведения: Одинцово, улица Маршала Жукова, 22, волейбольный центр.

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