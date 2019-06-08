РИАМО - 8 июн. В субботу вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Во «Внукове» задержали три рейса. В «Домодедове» - задержаны девять, отменены 12. В «Шереметьеве» задержали 10 рейсов.
По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский» там задерживаются три рейса, и один отменен.
Ранее МЧС предупредило о грозе с дождем в Москве вечером в субботу.
По данным Росгидромета, вечером в Москве установилась переменная облачность, температура составляет плюс 29 градусов.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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