РИАМО - 8 июн. Никулинский суд Москвы получил материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

Ранее задержанному Голунову понадобилась медицинская помощь после жалоб на плохое самочувствие. Его доставили в больницу.

«На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Голунова поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда», - сказал собеседник агентства.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.