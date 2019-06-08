РИАМО - 8 июн. По вопросам, связанным с системой видеонаблюдения «Безопасный регион», теперь можно обратиться на портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Выбрав категорию «Безопасность», жители Подмосковья могут узнать о возможности установки видеокамер в районе проживания, наличии видеокамер, а также о том, где и каким образом можно получить выгрузку видеозаписи», - говорится в сообщении.

Созданный подраздел позволяет гражданам оперативно получить необходимую информацию о системе видеонаблюдения с помощью уже известной и понятной интернет-площадки.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на решение проблемы отводится восемь суток.