РИАМО - 8 июн. В Московской области начали доследственную проверку после жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Щелкове, где в результате происшествия пилот получил травмы, сообщила в субботу РИАМО старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Елена Марковская.

«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия», - сказала Марковская.

В городском округе Щелково частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате ЧП пилот получил травмы.