РИАМО - 8 июн. Более 60 участников экологического забега «Чистое Подмосковье — к юбилею!» очистили Солнечногорск в ходе мероприятия, участники разделились на команды и пробежали в микрорайоне Выстрел по трем маршрутам длиной около 2 километров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

К бегунам присоединился основатель плогинга в Солнечногорске Антон Лукьянчиков. На точке сбора у ДК «Выстрел» участникам плогинг-забега выдали инвентарь: перчатки и мусорные пакеты. Здесь же ребята могли подкрепиться и утолить жажду.

«В акции активное участие приняли члены трудовых отрядов «Чистогорье» и молодежь. Забег не носил соревновательный характер: у ребят не стояло задачи финишировать первыми или собрать больше мусора. Мероприятие содержало в себе идею совместить здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде», - сказала главный эксперт отдела по делам молодежи управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Светлана Маслова.

После забега собранные отходы взвесили на специальных весах. Всего получилось 450 килограммов. Самую крупную находку - сгнивший диван - нашли в лесополосе. Мусор организованно погрузили в контейнер. Его вывезут в ближайшее время.