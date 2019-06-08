РИАМО - 8 июн. Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Живописной бухты девушку, которая при прыжке с лодки повредила себе руку, после оказания помощи ее отпустили домой, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Рублево» в бухте Живописная увидел, как девушка прыгала в воду с лодки, после чего стала подавать сигналы о помощи. Спасатели вышли по тревоге и достали ее с поверхности воды», – сказал собеседник агентства.

Девушка повредила руку и была доставлена на станцию. Ей оказали первую помощь, после чего она ушла с родственниками домой.

Спасение утопающих: 9 правил безопасного купания>>