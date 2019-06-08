РИАМО – 8 июн. Детям, пожилым, маломобильным, людям с хроническими заболеваниями и беременным следует быть особенно осторожными в жару, сообщает в субботу RT.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на 9 июня «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

«В силу того, что люди пьют недостаточное количество жидкости, они «высыхают». Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования <…>, угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Жара действует на всех по-разному: у кого-то это снижение давления (гипотония), в связи с этим обмороки . Также солнечные перегревания», — сказала заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова.

Она отметила, что некоторым людям нужно быть особенно осторожными в жару. Самая уязвимая категория – дети, особенно маленькие.

«Вторая категория — это пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников . Вообще все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. И беременные», — отметила Анисимова.

Она напомнила, что в жару нужно носить головной убор, выбирать «дышащие» ткани одежды, каждые полчаса или час выпивать стакан чистой воды.

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