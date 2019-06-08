РИАМО - 8 июн. Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 34-летнего мужчины в одном из парков на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка по улице Южнобутовская обнаружили тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», – сказала собеседник агентства.

В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, добавила Иванова.

По данным СМИ, речь идет о мастере спорта по греко-римской борьбе, 34-летнем Сергее Чуеве, которого неизвестные забили до смерти в парке и выбросили в пруд на юго-западе Москвы. По предварительным данным, спортсмен заступился за беременную, к которой приставали хулиганы.