РИАМО - 8 июн. Представители России и Белоруссии продолжают обсуждать возможность введения единой валюты, окончательное решение будет приниматься на уровне президентов обеих стран, сообщается на сайте kp.ru.

Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече со своим коллегой из братской республики Дмитрием Крутым.

«Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», – сказал российский министр на Петербургском международном экономическом форуме - 2019.

Детальное обсуждение идет по каждому отдельному положению союзного договора и не выходит за его пределы, подчеркнул он.

Россия и Белоруссия в конце 2018 года создали межправительственную рабочую группу по углублению интеграции. С российской стороны ее возглавил Орешкин, с белорусской – Крутой.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.