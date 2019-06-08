РИАМО – 8 июн. Советник президента РФ Антон Кобяков пообещал изучить дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанному по делу о наркотиках, сообщает в субботу «Интерфакс».

«Все то, о чем вы рассказали, обязательно изучу лично я. Уверен, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и генпрокурор Юрий Чайка обязательно обеспечат надзор и выполнят свои функции», — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что за обман и подтасовку фактов есть статья.

«Те, кто это делает, за это ответят», — отметил Кобяков.

Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.