РИАМО - 8 июн. В Подмосковье ведется работа по оптимизации состава населенных пунктов, для этого изменяются их категории, чтобы избежать дублирования названий, это способствует повышению эффективности использования адресных сведений органами государственной власти, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Для устранения дублирования наименований однотипных населенных пунктов в 2019 году осуществлены мероприятия по изменению категории 101 сельскому населенному пункту, расположенному в границах городских округов Егорьевск, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Луховицы, Серебряные Пруды, Ступино, Чехов, Шатура, Шаховская, а также Дмитровского, Коломенского, Можайского, Наро-Фоминского, Рузского, Сергиево-Посадского, Талдомского городских округов», — говорится в сообщении.

Так, в Можайском городском округе, где ранее числились четыре деревни с наименованием Горки, перечень населенных пунктов будет выглядеть следующим образом – деревня Горки, село Горки, хутор Горки и местечко Горки.

«В целях утверждения указанных изменений депутатами Московской областной думы 30 мая 2019 года принят закон Московской области», — добавляется в сообщении.

Эта оптимизация способствует повышению эффективности использования адресных сведений органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, улучшению качества оказания услуг почтовой связи, медицинского обслуживания и своевременному прибытию экстренных оперативных служб.

Исторически сложившиеся наименования населенных пунктов Московской области при этом сохраняются.