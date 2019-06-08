РИАМО - 8 июн. Автомобилистов столицы призвали быть особенно осторожными из-за грозы, которая ожидается в субботу вечером, водителей также призвали сообщать о поврежденных знаках и светофорах, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

В ближайшие часы с сохранением до вечера субботы на территории Москвы ожидаются дождь и гроза.

«Позагорали и хватит — МЧС предупреждает о грозе. Будьте осторожны на дороге, держите дистанцию и свои машины подальше от деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении.

Водителей также призвали сообщать по номеру 3210 о поврежденных дождем знаках и светофорах.

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