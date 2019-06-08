РИАМО - 8 июн. В ближайшие часы на территории Москвы ожидаются дождь и гроза, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Второй день подряд в Москве столбики термометров превышают отметку в плюс 30 градусов. Днем 9 июня максимальная температура воздуха составит 30-32 градуса.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на 9 июня «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.