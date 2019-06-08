РИАМО - 8 июн. За последние пять лет золотые и серебряные медали на состязаниях мирового уровня получили свыше 70 учеников школ Москвы, в 2018 году они установили рекорд по количеству золотых наград, завоеванных на международных олимпиадах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2014 по 2018 год медали на международных олимпиадах завоевали более 70 московских школьников. Подавляющее большинство из них удостоились золота и серебра. Это ученики почти 30 школ, расположенных в разных районах столицы», — говорится в сообщении.

В их числе лицей «Вторая школа», Специализированный учебно-научный центр — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, школы «Летово» и «Интеллектуал», школы №499, 1303, 1557, 1589.

В прошлом году москвичи установили рекорд по количеству золотых наград, завоеванных на международных олимпиадах. На их счету 13 золотых, а также девять серебряных медалей (всего у российской сборной 38 наград).

Школьники блестяще показали себя на состязаниях по математике, биологии, химии, физике, географии, информатике, астрономии и астрофизике, а также на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Москва поощрила победителей и призеров внушительными премиями. Обладатели золотых медалей получили по одному миллиону рублей, серебряных — по 500 тысяч.

В сборную России ребят отбирают по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Также учитывают их работу на разных сборах в течение года и результаты на других крупных олимпиадах. В этом году москвичи прекрасно показали себя на Всероссийской олимпиаде школьников. Сборная столицы побила свой прошлогодний рекорд и завоевала в финале олимпиады 943 диплома.