РИАМО - 8 июн. В подмосковном Серпухове по просьбам жителей благоустроят поселок Большевик, так, площадка и спортивные тренажеры появятся в 2019 году на улице Ленина, сообщается на сайте администрации округа.

На одной из встреч главы Серпухова Дмитрия Жарикова с жителями был поднят вопрос о благоустройстве поселка. Жители жаловались на отсутствие дорог, детских площадок и уличного освещения. Все просьбы и наказы были услышаны и взяты главой муниципалитета под личный контроль.

«На территории поселка уже проводятся подготовительные работы под асфальтирование дороги, тротуара и парковок к дому №34 на улице Ленина», — говорится в сообщении.

Площадка по губернаторской программе и спортивные тренажеры появятся в этом году на улице Ленина, во дворе домов №46, 48 и 50. В рамках реализации областной программы «Светлый город» железобетонные опоры поменяют на металлические и установят энергосберегающие светильники. На данные цели из бюджета выделили более 20 миллионов рублей.