РИАМО - 8 июн. Жара Подмосковье и Москве продлится до 12 июня, Дня России, после этого в городе пройдут кратковременные дожди, температура опустится до 19-24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

До 12 июня при слабом ветре и небольшой облачности температура в дневные часы будет повышаться до 30 градусов, а 9 июня — и до плюс 33. При этом на освежающий дождь рассчитывать не приходится.

«Но уже с 12 июня атмосферная циркуляция начнет меняться. В средней тропосфере начнет формироваться высотная ложбина, которая постепенно распространится и на центральные районы. С северо-восточными ветрами начнет поступать более прохладный воздух. У поверхности земли о смене воздушной массы оповестит холодный атмосферный фронт», — говорится в сообщении.

Пройдут кратковременные дожди, и жара спадет. По предварительным расчетам, 13 июня в Московском регионе ожидается от 19 до 24 градусов.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на 9 июня «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

МЧС объявило в столице экстренное предупреждение из-за жары.

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