РИАМО - 8 июн. Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области, в регионе подготовлены туристические маршруты и разнообразные мероприятия, сообщила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«У нас событий очень много, мы их объединили под брендом «Подмосковные вечера». Мероприятия будут проходить в каждом муниципалитете. В июне пройдет традиционный фестиваль Чайковского, ждем любителей музыки в Клину. Отмечу и «Славянское подворье». Есть еще большой блок гастрономических мероприятий», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что настоящих гурманов ожидают два крупных события в августе. Ставший уже знаменитым сыродел Олег Сирота проведет в Истре традиционный Всероссийский агрофестиваль. Ожидается, что в этом году он будет рекордным по посещаемости, приедут участники со всей России, из-за рубежа. В Муранове Пушкинского округа состоится гастрофест, на котором, в частности, представят царское варенье из крыжовника на водке. В программе не только еда, но и разнообразные мастер-классы. Также в 2019 году полностью благоустроят два десятка парков и зон отдыха. Все они будут сделаны, исходя из пожеланий жителей.

«В этом году 17 парков будут обновлены до неузнаваемости. Кроме этого, еще три будут созданы с нуля: это Ревякино в Воскресенске, парк Малевича в Одинцовском округе и напротив него - детский парк. Что касается реновации уже существующих парков, там были добавлены волейбольные площадки, кафе, инфраструктура – все, что просили нас люди», - добавила Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что по обращениям жителей также обустроены пляжи в парках, все мероприятия проводятся в рамках большой программы благоустройства.

«Губернатор слышит запрос людей, и поэтому программа благоустройства все время расширяется, выделяется больше финансирования. Благоустроена «Пехорка» в Балашихе, парк полон людьми. В любом городе парк – это место притяжения», - заключила Виртуозова.

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