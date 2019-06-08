РИАМО – 8 июн. На Земле 9, 10, 12 и 13 июня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, до этого солнечная активность была низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 8-17 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 9, 10, 12 и 13 июня», — говорится в сообщении.

Солнечная активность 29 мая - 7 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось преимущественно от спокойного до слабовозмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.