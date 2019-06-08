РИАМО - 8 июн. Власти Подмосковья довольны результатами ПМЭФ-2019, на стенд региона приходили текущие резиденты и новые инвесторы, прошел ряд переговоров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«По сравнению с прошлым годом активность в подписании соглашений увеличилась как минимум на треть. Причем соглашения крайне практичные. По многим из них работы уже начаты или начнутся в этом году. Подписали все 36 соглашений на 167 миллиардов рублей», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что на стенд региона приходили текущие резиденты и новые инвесторы, прошел ряд переговоров. Представители региональной власти выступали на секциях.

«Мы показывали инвесторам наш новый продукт - новую платформу, калькулятор мер поддержки для инвесторов, с помощью которого можно получить всю необходимую информацию, выбрать свое направление бизнеса, рассчитать меры поддержки», - заключил Хромов.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.