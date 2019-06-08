РИАМО - 8 июн. Подмосковье находится среди лидеров в профессиональной подготовке кадров, регион продолжит поддерживать талантливую молодежь, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Московская область находится в авангарде регионов России - мы создаем образовательные центры, детские лицеи для талантливой молодежи, у нас формируются системы выпускников вузов, работает система дуального образования. Существует система поддержки стартапов», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что регион продолжит поддерживать талантливую молодежь и создавать для нее комфортную городскую среду.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.