РИАМО - 8 июн. В столицу 10 июня придут локальные дожди и грозы, они немного понизят температуру, но после этого город вновь накроет волна жаркой погоды, сообщается на сайте «Метеовести».

Второй день подряд в Москве столбики термометров превышают отметку в плюс 30 градусов. По прогнозам, 9 июня в столице температура снова поднимется выше плюс 30.

«Конечно же, такая жаркая погода в первом месяце лета в столице бывает редко, ведь положительная температурная аномалия сейчас составляет 8-9 градусов. Но лучше всего на этот вопрос ответит метеорологическая статистика – климатология. Мы проанализировали июньскую погоду в Москве за последние 60 лет. Так вот: дни с температурой воздуха, превышающей плюс 30 градусов, в столице бывают далеко не ежегодно, за проанализированный период такое случалось в среднем лишь один раз в 3 года», — говорится в сообщении.

Еще реже, один раз в 6-7 лет, такое бывает сериями по 3-6 дней. А в первой декаде июня такие серии случались всего трижды: 1988 году (с 6 по 8 июня), в 2014 году (с 5 по 7 июня), и в 2019 году.

«Длительные периоды жаркой погоды неблагоприятно сказываются и на самочувствии людей, и на животных, и на растениях, и все уже ждут, когда придут освежающие дожди. По нашим прогнозам, лишь в понедельник атмосферный фронт принесет в столицу локальные дожди, местами с грозами, но он сможет понизить температурный фон только на 2-4 градуса», — добавляется в сообщении.

После этого столицу ждет очередная волна жаркой и сухой погоды.

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