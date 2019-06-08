РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске заложили камень в основание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд», тем самым дав стар строительству, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

В церемонии приняли участие полномочный министр посольства КНР в России Фань Сяньжун, министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации Красногорска Борис Голубев, президент корпорации «Чэнтун» Чжу Бисинь.

«На территории бизнес-комплекса «Гринвуд» прошла торжественная церемония закладки камня, которая положила начало строительству второй очереди парка. Чжу Бисинь пожелал любимому детищу корпорации за рубежом засиять новыми красками и продолжать работать с удвоенной энергией, настойчивостью, чтобы и жители, и власть были довольны», - говорится в сообщении.

По словам Голубева, бизнес-центр является одним из крупнейших налогоплательщиков округа.

«Создание второй очереди — строительство Выставочного центра будет способствовать созданию еще не менее 4 тысяч рабочих мест и укреплению экономических, культурных и политических связей между Россией и Китаем», - заключается в сообщении.

Бизнес-парк «Гринвуд» — один из крупнейших деловых центров в Подмосковье. Расположен неподалеку от деревни Путилково горокруга Красногорск. Инфраструктура бизнес-парка включает в себя бизнес-гостиницу, конгресс-центр, вертодром с услугой аэротакси, отделения банков, кафе, рестораны, фитнес-центр с бассейнами, спа-салоном и многое другое.