РИАМО - 8 июн. Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову, задержанному по делу о наркотиках, понадобилась медицинская помощь после жалоб на плохое самочувствие, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Иван Голунов – везут в 71 больницу», – написал Венедиктов в Telegram.

Ранее адвокат Павел Чиков, представляющий интересы журналиста, сообщил, что врачи подозревают у Голунова сотрясение мозга и перелом ребер.

На сайте столичного главка МВД РФ сообщается, что задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь.

«По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», - отмечается на сайте ведомства.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.